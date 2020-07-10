開發金控10日公布前6月累計稅後獲利30.36億元，每股盈餘0.21元。

開發金控資深副總經理兼發言人張立荃表示，全球新冠肺炎疫情雖尚未見到明顯控制跡象，但在寬鬆貨幣及各項財政激勵方案下，6月份資本市場維持熱絡走勢，支撐相關證券業務及金融投資評價表現，6月份自結稅後獲利9.86億元。累計前6月稅後獲利30.36億元，每股盈餘0.21元。

張立荃表示，開發金控子公司凱基銀行整體存放規模維持增長，除利息及手續費收入等核心收益貢獻，另受惠金融市場穩定走勢，有利於金融資產評價，6月份稅後獲利3.37億元，前6月累計稅後獲利17.88億元。

6月份臺股整體走勢呈現量增價揚，支撐經紀業務獲利動能，加上債券及股權投資收益挹注，開發金表示，子公司凱基證券6月份稅後獲利8.19億元，前6月累計稅後獲利24.06億元。

開發金指出，子公司中華開發資本受部分國際投資評價變動影響，6月份稅後虧損3.14億元，前6月累計稅後虧損14.62億元。中國人壽6月份稅後獲利18.15億元，前6月累計稅後獲利80.03億元。

(工商 )