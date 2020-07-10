台灣韓式料理餐廳龍頭豆府餐飲集團（2752）6月營收1.53億元，年增24.93％；累計前六個月營收7.73億元，年增18.10％，營收持續成長。豆府第二季收3.92億元、季增2.66％、年增17.01％，創單季歷史新高

展望後市，隨著疫情受控，豆府已啟動展店拓點計畫，法人以豆府上半年表現樂觀推估，豆豆府今年全年營收及獲利仍可望持續成長。

6月份因台灣疫情控制得宜，即使適逢聯考季節及延繳稅款期間，屬於民生消費淡季，但每逢假日各觀光地區及賣場人潮湧現，帶動豆府集團各門店營收獲得不錯的成績。此外，6月份在端午假期期間連展3間門店，其中新品牌「姜滿堂」，主打韓式直火燒肉，消費者的反應熱烈，有機會在每年百億的燒肉市場上搶得一席之地，相信新展門店在未來能為營運帶來不錯的成長動能。

針對行政院所發放的「振興三倍券」的措施，豆府餐飲集團規劃三倍加碼促銷活動，7月15日起，至集團內任一品牌消費滿1,000元，即贈價值3,000元的「豆府加碼三倍券」，結帳方式不侷限使用振興券，現金、刷卡亦適用，相信便利有感的加碼回饋，將快速提升消費者回流用餐，帶動業績持續提升。除此之外，豆府餐飲集團店內超人氣韓式泡菜也於6月底正式於便利超商的通路上架，開賣2周就創下10,000瓶銷售量的佳績，相信亦可帶動營收成長。

(工商 )