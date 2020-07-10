安心亞今（10日）上電台Hit Fm宣傳新專輯《愛得起》，首波單曲〈來追我男友吧〉，用幽默的方式把時下年輕男女的戀愛情境化為一首歌，因此電台準備桃花樹跟桃花劍讓安心亞將掛在桃花樹上會出現的「壞男人特徵」通通斬斷，象徵斬斷後將出現「好男人」。安心亞今受訪表示自己單身四、五年，也曾遇過渣男，「就是在對方家裡發現（女用）假睫毛及手環，他硬要說是我的，但明明不是我的啊，講到洗腦、我一度懷疑是不是自己記錯。」

發生這件事後她仍與對方在一起，「隱忍、逃避，最終的原因就是不夠愛自己，一直到痛夠了才決定分開」。安心亞表示現在比較愛自己，不會再讓自己在感情裡委屈，至於她描述的渣男，是否指曝光「掀裙」影片、前MP魔幻力量主唱「嘎嘎」潘俊佳？安心亞大方回應：「我跟他當時的關係比較像是還處於還在認識的階段，故事當然不是他，大家可以放心絕對不是。」個性浪漫的她，期盼走路撞到真愛、跌倒時真愛現身扶她，「沒有遇到我想要的感情寧可不要」。

本月初有新聞爆37歲的環星經紀公司創辦人李宗哲，因積欠大筆債務惹上官司，警方循線在內湖一棟大樓將他逮補，李宗哲被逮時大聲嚷嚷自己住安心亞家，引起附近居民側目，安心亞的經紀人當時澄清，安心亞跟對方並沒關係。今再問此事，安心亞說：「是一場誤會，我在內湖沒有置產。」

安心亞今上電台宣傳新專輯。（Hit Fm提供）

(中時 )