新北市刑警大隊偵三隊警員9日再度前往新莊將游嫌逮捕到案，又查獲他持有23包安非他命毒品。（新北市刑警大隊提供）

新北市刑警大隊偵三隊警員9日再度前往新莊將游嫌逮捕到案，又查獲他持有23包安非他命毒品。（新北市刑警大隊提供）

30歲游姓男子去年10月因毒品案遭新北市刑警大隊偵三隊查緝，上月未向地檢署報到遭發布通緝，偵三隊警員9日再度前往新莊將游嫌逮捕到案，又查獲他持有23包安非他命毒品，連續2次都遭偵三隊查獲，訊後依違反《毒品危害防制條例》法辦。

警方調查，游嫌去年10月間因在網路論壇販毒被查獲移送，且上個月未向地檢署報到而遭發布通緝，新北市刑大偵三隊員警獲報，游男近日經常騎乘機車在板橋、新莊一帶出沒，行跡相當可疑。

警方分析掌握日常作息，9日在新莊區見時機成熟，趁游男停車之際將他逮捕，並在機車置物箱內查獲安非他命4包31.67公克及電子磅秤1個，又在板橋住處內查獲安非他命19包189公克。

游嫌辯稱「毒品都是要自己吃！」但警方懷疑幕後仍有販毒，訊後依違反《毒品危害防制條例》移送地檢署偵辦，並持續向上溯源追查。

新北市警局毒品查緝溯源中心指出，《毒品危害防制條例》部分條文將於今年7月15日正式施行，且將製造、運輸、販賣毒品犯罪行為之刑度及罰金大幅提高，以遏止重大毒品犯行，呼籲切勿以身試法，以免身陷囹圄，後悔莫及。

(中時 )