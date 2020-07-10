首場「狂歡有藝思~流行樂曲演唱會」7月11日將在永和仁愛公園音樂舞台熱鬧登場。（永和區公所提供）

由新北市政府主辦、新北市政府文化局承辦、永和區公所負責執行，以及副議長陳鴻源、議員連斐璠、羅文崇服務處共同協辦的《2020新北市永和仲夏夜之夢》，首場「狂歡有藝思~流行樂曲演唱會」7月11日將在永和仁愛公園音樂舞台熱鬧登場，眾多藝人歌手輪番上陣，勁歌熱舞精采可期，新北市長侯友宜也會來到現場與民眾一起high翻全場，跟大家相約不見不散。

流行樂曲演唱會特別邀請狼人殺歌手邱鋒澤、美聲組合晨悠melFlow、聲猛女孩陳芳語、實力唱將李千那、經典搖滾樂團四分衛及超high嘻哈玖壹壹輪番上陣，多元音樂風格將席捲現場，帶領觀眾享受一場不同的音樂饗宴，喜愛流行音樂的朋友千萬別錯過！

永和仲夏夜之夢舉辦第24年，已成為新北市夏季藝文活動的指標，除了7月11日的流行樂曲演唱會，永和區公所也將陸續舉辦一系列精彩活動，【7／18永和有藝思】在地優質團隊表演、【8／1童年有藝思】兒童藝文之夜、【8／15民歌有藝思】校園民歌演唱會等多元表演活動，讓各年齡層市民都能在夏夜晚風中輕鬆享受藝文饗宴。

永和區公所在每場主活動當天的午後時光16：30-18：30，配合不同的主題規劃仲夏小時光，設計了四場豐富多元、活潑歡樂、互動性高的活動內容，讓大家享受音樂、享受童趣、享受在地藝術以及不同國家的特色及文化，讓藝術更為生活化，提升民眾的參與度，吸引大家踴躍參與，並為晚上主活動揭開熱鬧序幕。

此外，在每場活動規劃打卡送限量好禮，另外還特別規劃集章抽好禮活動，於各場次活動索取DM進行集章，參加二場以上即可於8／15壓軸場【民歌有藝思-校園民歌演唱會】活動會場兌換摸彩券，活動最後將摸出豐富獎品，最大獎為IPhone11，永和區長陳怡君誠摯邀請大家，7／11晚上7點來到永和仁愛公園仲夏夜之夢首場流行樂曲演唱會，一同引爆你的搖滾熱情！更多活動詳情請上臉書搜尋《2020新北市永和仲夏夜之夢》查詢或電洽永和區公所29282828分機175。

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