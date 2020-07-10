台中軟體園區Dali Art藝術廣場，最初有將近200個小小兵佈滿廣場，經過民眾或踢或臥，迫害殆盡，園區以貼上OK蹦的小小兵來影射迫害程度。（台中軟體園區Dali Art藝術廣場提供／黃國峰台中傳真）

台中軟體園區Dali Art藝術廣場，最初有將近200個小小兵佈滿廣場，經過民眾或踢或臥，迫害殆盡，園區10日再補上數十個，吸引民眾帶著小朋友來互動。（黃國峰攝）

台中軟體園區Dali Art藝術廣場，最初有將近200個小小兵佈滿廣場，經過民眾或踢或臥，迫害殆盡，園區10日再補上數十個，吸引民眾來打卡拍照。（黃國峰攝）

台中軟體園區Dali Art藝術廣場，最初有將近200個小小兵佈滿廣場，經過民眾或踢或臥，迫害殆盡，園區10日再補上數十個，吸引民眾來打卡拍照。（黃國峰攝）

台中軟體園區Dali Art藝術廣場，從端午連假開始到7月14日舉辦「卡通創作聯展」，其中在廣場設置近200隻超可愛小小兵，不料端午連假起到上禮拜底，就被破壞到剩10幾隻，主辦單位10日又再補幾十隻，希望大家能發揮公德心，愛惜他。

端午連假結束，台中軟體園區Dali Art藝術廣場在臉書上指出，廣場上近200隻的正版造型人偶不倒翁，連假結束後，基本全數陣亡了！果然再多的數量也經不起強力破壞的耗損！表示將儘快補救一些，讓大家能繼續來看來拍。

10日廣場默默的補了將近至60隻，不少民眾得知，開心的來與可愛的小小兵合影，一位民眾帶著女朋友特定從台北下來，表示是小小兵迷，訝異於前陣子剩下10多隻，心疼的呼籲大家要愛護它，還有帶著小小孩的媽媽說，來了3次，每次來都看到其他小朋友對它又甩又丟又打的，甚至還把它當球踢，家長們也都不制止，我的小孩在裡面玩也很危險。

主辦單位表示，我們昨晚默默的充氣了幾十隻擺上廣場，今天已有民眾發現小小兵又補出來，所以今早已有不少民眾來拍照、打卡，將持續補齊到100隻，希望給大朋友、小朋友與這些可愛的人偶互動的機會，呼籲大家只要能輕柔的對待它，我們都非常得歡迎大家來跟它一起玩一起拍照。

(中時 )