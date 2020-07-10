名間鄉田豐國小學生代表南投縣，參加教育部拒毒、識毒繪本創作競賽，以《收集千萬個笑聲》，榮獲全國賽國小組特優第1名；經多方努力募集經費，印製500冊精裝繪本，捐贈給縣內公私立圖書館、各縣市圖書館及國家級圖書館。
《收集千萬個笑聲》由田豐國小學生張子同創作，陳亭妤、陳嬉璇共同繪圖，藉由繪本中的兩個主角「希望」與「永恆」，傳達勇於追求千萬個笑聲的幸福感，並且幫助學子們懂得分辨善惡、拒絕毒品，尋得真正且長久的幸福；這件繪本創作，在全國80幾件徵選作品中，以創意無限，直指人心的能量，獲得評審青睞脫穎而出。
田豐國小為了讓反毒、識毒觀念，深植於學生心中，將原稿授權教育部掛在反毒網站供教學使用，而透過贈書，讓書去旅行也擴大影響力。
田豐國小校長梁雅惠表示，感謝林明溱縣長期挹注經費，支持孩童教育不遺餘力；還有教育處長陸正威，對下一代教育品質的關注與提升；並且感謝南投縣議員張嘉哲鼎力幫忙，克服困難與溝通協調，協助尋找資源，還有名間鄉長陳文德、代表會主席陳國能的協助；以及田豐國小教學團隊，對教育品質的精益求精，因為眾人齊心襄助，成就讓繪本出去旅行的贈書活動，擴大社會的良善影響力。
(中時 )
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