台開(2841)新天堂樂園全新打造多功能宴會廳，挑高8米無樑柱，獨立環境設計，場域同時可容納1,000人，採用IMAX影廳規模技術，克服場域聲音迴向問題，搭配全舞台大型LED電視牆面(3120 X 936 px)，比照影廳高規格硬體建置，加上演唱會等級互動式燈光設備，突破一般宴會廳既有規格，提升空間使用效能，將不侷限宴會、會議使用，未來將結合娛樂、文化、運動、藝文表演等，開啟花蓮全新視野及場域選擇。

台開集團表示，台開新天堂樂園以「科技創新 文化創意」為企業主軸，在建築、物業、餐飲等都以建立國際標準為最高目標，如貨櫃星巴克、糖朝餐飲、最高規格之IMAX影廳、世界頂級潮牌Supreme等。而宴會餐點將由花蓮洄瀾灣糖朝餐廳操刀執行，菜色會端出已具口碑的「宮廷片皮鴨宴」，主打花蓮在地食材結合粵式料理，創造出專屬於花蓮在地風味饗宴。

而近來遇上新冠肺炎疫情，台開集團表示，2020上半年大型會議、婚宴活動，多半取消、延期或縮小規模舉行，影響所有經濟活動發展，也改變了每一個人的生活；在國人正確防疫觀念下，疫情漸漸舒緩，蘇花改通車，各項活動解封及婚宴如雨後春筍般大量湧現，新天堂樂園大型宴會、會議廳也如即時雨般擴大營業，已受到花蓮鄉親支持，如7月4日花蓮縣衛生局感恩餐會首次開放使用，花蓮縣衛生局局長表示首次看到花蓮有這麼大空間、配備高規模硬體設備的多功能宴會廳，對糖朝餐點也滿意，也希望未來有機會可以來到新天堂樂園舉行各式宴會及活動。

台開新天堂樂園全新打造多功能宴會廳，將不侷限宴會、會議使用。(業者提供)

(中時電子報)