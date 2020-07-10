針對陸生復學遙遙無期，指揮中心、教育部甚至陸委會都無法說出何時能返台就學。文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳認為，陸生來台求學是兩岸交流的重要成果之一，如果真的無法順利回台，我國高教受少子化衝擊，許多中後段大學已招生不易，現在再流失陸生，學校財務收入恐雪上加霜。

日前曾傳出，陸生回台時間被壓在年底，衛福部長陳時中在本周三於疫情中心記者會上也公開回應，並未聽聞此事，私立大學與陸生因此焦急萬分。

鈕則勳提到，少子化危機已迫在眉睫，特別是中後段大學招生不易，陸生當中又有專班、研修生等非正式學位生，來台念書，學費全部繳交給台校，因此校方非常依賴陸生繳交的學雜費、住宿費挹注校務運作，最近已出現有陸生考慮轉往香港念碩士班，放棄台灣文憑，「如果真的有上萬名陸生決定放棄台灣的學業，到香港、新加坡念書，這對台灣中後段私校真的很傷，甚至可能成為壓垮駱駝的最後一根稻草！」

至於文化大學、世新大學、銘傳大學甚至輔仁大學等老牌私校，陸生人數都很多，如果陸生未來無法到台灣，是否影響校務經營？鈕則勳則說，這些都是知名老牌私立大學，辦學口碑好，並且創校歷史悠久，又位於大台北都會區，就算流失一些陸生，對學校衝擊也有限。

鈕則勳也提到，台灣在文化、教育、制度等方面的軟實力，確實可以在潛移默化中感動陸生，增加兩岸年輕人互動與切磋的機會，無形中拉近彼此的距離。如果陸生返台復學之路中斷，對兩岸交流來說無非是一大損失。

(旺報 )