雲林第二監獄擴大監舍工程上梁，法務部矯正署長黃俊棠（左五）、該監獄典獄長杞炎烈（左四）等一起啟梁。（許素惠攝）

雲林第二監獄擴大監舍工程上梁，法務部矯正署長黃俊棠（左五）、該監獄典獄長杞炎烈（左四）等啟梁後，梁柱緩緩上升。（許素惠攝）

雲林第二監獄擴建監舍工程10日上梁，法務部矯正署長黃俊棠、雲林地檢署檢察長洪家原等啟梁，祈求後續工程順利平安。該新監舍超前布署，完成後可容納1500多受刑人，超出中長程計畫的1300多人，紓解空間不足窘境。

啟梁典禮由黃俊棠主持、現任屏東監獄典獄長的前雲二監典獄長葉漢潼也受邀出席，見證在自己手中發包的大樓已從平地起。

黃俊棠指出，監獄長期超收、空間擁擠，為與先進國家接軌、保障居住人權，每人至少1坪及1人1床是法務部政策，同時兼顧採光、通風、節能減碳設計，以提升收容環境品質，而目前獄政走向現代化、人本化、科技化、專業化，尊重人權，不再有包青天時代一直把人關起來就好的思維，讓收容人有改過自新的機會。

雲二監典獄長杞炎烈表示，該工程2018年11月開工後，陸續面臨營建工人短缺、市場工資上漲、原物料價格攀升及新冠肺炎疫情等考驗，工程團隊仍奮力不懈、全力以赴，建築物主體結構已快完成，接著將裝修室內，依綠建築、智慧管理、無障礙空間、醫療照護及符合人權處遇空間等理念設計。

杞炎烈說，該監舍完成後，可增加1556名收容人數，超出中長程個案計畫原核定的1360人，房型有2、4、8人1間3款。

(中時 )