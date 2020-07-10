萬里1名男子今午持一把30公分長山刀，在衛生所外咆哮嚇壞眾人。（警方提供／許家寧新北傳真）

警方快狠準揮刀男子手上山刀，合力將他制伏送醫。（警方提供／許家寧新北傳真）

放下刀子！新北萬里區1名年約6旬男子，日前因在衛生所咆哮被強制送醫，疑似心生不滿，今天午前竟攜帶一把刃長15公分的山刀回到門口叫囂，見員警到場更激動拔刀揮舞，警方迅速使出「短警棍打擊術」，迅速將刀擊落，將他制伏送醫。

金山警分局表示，10日上午11點半萬里分駐所接獲萬里衛生所啟動自動報警系統，警員邱順福、李憲章及林永峻火速趕往50公尺旁的衛生所，男子情緒激動將山刀從刀鞘拔出，員警喝斥他把刀放下！快狠準將手上的刀擊落，隨後噴灑辣椒水將他壓制在地。

警方調查，6旬平時無業在家的某姓男子，上月29日疑因疾病遭強制送醫治療，沒想到今天又到衛生所外叫囂，鄧男被制伏後在警消戒護下，送往基隆長庚醫院。現場有民眾將員警制伏過程拍下，直呼驚死人！好家在沒人受傷！

萬里分駐所表示，民眾若發現有可疑人物，應提高警戒，隨時通報警方到場處理，後續也將派員加強社區巡邏，以及治安顧慮人口、容易犯案熱點，展開密集巡邏及盤查，呼籲民眾如遇有突發狀況，可立即向警方反應，共同維護社區安全。

(中時 )