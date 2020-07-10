新北議員張錦豪（右起）、立委賴品妤與交通部政次陳彥伯召開國道3號直通金萬公聽會。（新北市議員張錦豪提供／許家寧新北傳真）

台62線萬瑞快速道路延伸案，因基隆大武崙居民反彈受阻，新北立委賴品妤、議員張錦豪提案從國道三號延伸至金萬。（許家寧攝）

國三延伸至金萬計畫，擬從七堵開闢一條直達萬里景美專用道，近期將展開可行性評估。（許家寧攝）

國道3號直通金萬，立委賴品妤、議員張錦豪提出兩方案路線。（新北市議員張錦豪提供／許家寧新北傳真）

台2線基金公路為往返新北市金山、萬里必經道路，不過每逢假日必塞，短短半小時車程，尖峰竟長達2小時，令居民苦不堪言；張錦豪指出，台62線延伸案因基隆反彈聲浪大，立委提案國道三號直達金萬專用道，近期將進行可行性評估。

張錦豪表示，北海岸居民長年以來飽受假日塞車之苦，公路總局曾提出台62線萬瑞快速公路延伸計畫，預計從道路起點基隆大武崙延伸至金萬的方案，但因緊鄰中崙里社區民房，以及憂心交通黑暗期，遭基隆民眾強烈反對，延宕難產。

張指出，金山、萬里鄰近核一、二廠所在地，卻長久不受政府重視，迄今沒有一條安全、快速的道路可連結大台北，他說，以往到台北約30分鐘路程，遇到假日車龍長達2小時，居民不論就醫、通勤、採買，甚至核安疏散都相當不便，因此延伸案就連副總統賴清德都很關心。

立委賴品妤、沈發惠、議員張錦豪與交通部政長陳彥伯9日在立院召開公聽會，提出國三延伸金萬的新主張，方案A提議從國道原七堵收費站延伸至外木山大武崙海灘，方案B則從七堵收費站開闢一條直達萬里景美的專用道，全長各約7.5公里。

張錦豪說，經評估「七堵收費站直達萬里景美路專用道」方案，不用下基隆爭道，也省去民宅徵收費用以及拆遷影響交通，最符合地形與成本技術考量；對此，交通部也允諾4個月內發包可行性評估，張期待政府回應萬金民眾的期待，讓國三延伸金萬不是口號。

(中時 )