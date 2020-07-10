彰化分局針對青少年進行暑假青春專案宣導，今年發揮創意，找來年輕女警與水產直播主搭檔，開直播進行宣導，讓更多青少年聽到宣導內容。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

短短5分鐘的直播，警方事前仍鉅細靡遺的與直播主說明流程。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化警分局今年的暑期青春專案工作，宣導方式超有創意又另類！直接和轄區內的郭榮水產直播主合作，找來年輕女警上直播、聯合宣導，盼加深青少年的印象，提升宣導成效與兒少防範犯罪與自我保護意識。。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

這個暑期宣導超另類！暑假到了，彰化警分局展開青春專案工作，為了強化青少年的治安、反毒反詐欺意識，別開生面，首度由年輕女警至知名水產直播主的頻道，聯合直播呼籲青少年「反毒」、「反幫派」、「反詐欺」，及注意「網路安全」等，盼提高宣導成效，提升兒少自我保護觀念，快樂過暑假！

9日下午的聯合直播，透過直播主詼諧的台語腔調、及跳TONE的提問，搭配天真開朗、台語不甚輪轉的女警，氣氛輕鬆活潑，藉此提醒青少年暑期打工，應提高警覺，避免打工陷阱、更要注意勿淪為詐騙集團「共犯」、勇敢拒絕毒品誘惑，不因一時好奇、逃避壓力而染毒，尤其絕不拍攝私密照等等，提升青少年、兒童們，預防犯罪、自我保護免於被害的觀念。

彰化警分局偵查隊長詹廷育指出，暑期打工陷阱不少，若求職小廣告標榜「免經驗、輕鬆賺、錢多多」等字眼，請家長和青少年務必提高警覺；曾有高中生透過臉書認識自稱金流公司高幹部的男子，接受對方指示，提供名下銀行帳戶給公司用，還幫忙前往超商、ATM領款，3小時內就提領高達37萬元，現賺9000元酬勞，但隔天帳戶立刻被鎖定、凍結，自己也成為詐欺車手嫌犯，付出代價。

詹廷育說，「暑期保護青少年-青春專案」工作，針對防制少年接觸毒品與被害、防制少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐欺集團、避免兒少遭色情行業利用等，4大主軸加強宣導，這次首度由年輕女警與轄內的「郭榮水產」直播主合作開直播，盼能讓青少年族群更直接、有效接觸到警方的宣導內容。因直播宣導方式有別於傳統，也產生不一樣的火花，來不及觀看直播者，可利用彰化分局FB粉專觀看，歡迎踴躍分享。

(中時 )