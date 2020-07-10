國內新冠肺炎疫情趨緩，藝文活動逐步重啟，如果兒童劇團原於7月18日起，於台北市藝文推廣處城市舞台演出「角落英雄二師兄」被迫取消，改由經典劇碼《公主救騎士》、《流浪狗之歌》接替檔期，如果兒童劇團團長趙自強在55歲生日當天（9日）接受POP Radio《依同開Mic辣！》主持人李明依、蔣同慶專訪，在節目中許下生日願望，希望大家都平安健康順利。

趙自強稱生日一如平常，沒有特別規劃，主持人李明依則臨時開放Call-in，讓聽眾也分享趙自強生日喜悅。趙自強則加碼，在節目中大方送出逾20張戲票，希望家長能帶著孩子一起來看戲！他玩笑表示「來看戲也有冷氣吹」，希望釋出炎夏利多優勢催票房，演出最低票價350元，希望帶給大小朋友愉快的暑假。「兒童劇是開啟討論的大門」，趙自強介紹《公主救騎士》以唐吉軻德為原型，「每個做夢的人要去實踐夢想」為主題，演出最特別的地方是互動，「全場的小朋友都能變成演員，且劇場一樓的觀眾能即時加入劇情」。趙自強認為，就像唐吉軻德與農夫朋友桑丘互相扶持，「演員因為有觀眾才有意義」。

《流浪狗之歌》定位在音樂劇，趙自強認為「外國有《Cats》，我們有Dogs」，《流浪狗之歌》以趙自強寵物狗Lucky為發想，以動物的視角演出「愛能克服障礙」，透過歌舞與略帶悲傷的故事，趙自強希望能讓孩子知道「世界上最大的力量就是愛」，相信世界在最危險孤獨時，還是有愛的光芒；《公主救騎士》、《流浪狗之歌》分別在7月18日至19日與7月25日至26日演出，一周一劇，配合父母與學生作息時間，場次僅安排在周末，趙自強說「餐廳有翻桌，舞台劇也有『翻戲』」。

趙自強日前上電台受訪。（ POP Radio提供）

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