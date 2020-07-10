南投縣長林明溱10日下午喊話，希望不是蔡總統選舉開支票。(南投縣政府提供／林心柔南投傳真)

蔡英文總統10日走訪南投縣草屯紫微宮、竹山紫南宮等4廟宇參香，面對地方殷盼台中捷運延伸到草屯、南投及中興大學遷校中興新村兩大訴求，南投縣長林明溱表示，期盼太多年了，他當縣長一定全力配合出錢出力，並期待蔡總統不是開選舉支票，能早日公布推動時間表。

10日蔡總統在行政院中辦執行長蔡培慧等人陪同下，到南投4廟宇進行參香祈福，林明溱也在午後提出，面對地方殷盼中捷延伸到南投及中興大學遷校中興新村的兩大建設，若成真，南投縣民做夢都會笑，他當縣長一定全力配合出錢出力，讓中央說到做到。

林明溱有感而發說，南投人爭取台中捷運沿線到草屯、南投，企盼太多年了，但太多中央大官空口白話、開空頭支票，就是不曾給南投人確實的答案和具體推動計畫，就算要擴大舉債，配合讓「中捷延伸南投案」及「中興大學遷校中興新村」的南投人美夢成真，他當縣長也說到做到，並要蔡總統要求中央執行單位早日提出具體計畫及推動時間表，最好在年底前就定案並著手推動，這絕對是所有南投人的福氣。

(中時 )