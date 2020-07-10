【小董真心話】上博恩夜夜秀自費，韓蔡價碼差兩倍

韓國瑜過去受邀上《博恩夜夜秀》，影片還創下數百萬點閱，隨著今（10日）監察院公布2020總統大選政治獻金收支明細，才知韓國瑜上《博恩夜夜秀》不僅要付錢，價碼還是總統蔡英文的2倍多，約31萬元，連資深媒體人董智森也傻眼，忍不住在主持節目中脫口：「原來上節目這些來賓是付錢給主持人的！」

董智森在廣播節目中談起韓國瑜上《博恩夜夜秀》還要付製作單位31萬，忍不住驚呼：「我才知道原來上節目這些來賓是付錢給主持人的！小董在這裡主持人13年14年從來沒有人付錢給我，還是被誰A走？」還搞笑指著現場小編，問是不是被小編A走，等等給他解釋，直呼3字「太可惡了」！

「原來有這種行情唷，我完全不知道！我也是很受歡迎的主持人，當然博恩也很受歡迎。」董智森很納悶，因為自己平常請來賓還要付錢給來賓，給來賓車馬費讓對方坐捷運、計程車，因此韓國瑜上節目還要付錢給博恩也讓他直言「各位，我不敢想像啊。」

而底下網友留言最想知道的問題，就是為何同樣是上節目，小英只需1３萬，韓國瑜卻被收了31萬多呢？

(中時電子報)