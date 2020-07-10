屏東長榮百合國小在校園後山建造1座傳統石板屋，10日舉行建造奠基儀式，部落族人及學生依序拿著小石片堆疊奠基。（潘建志攝）

屏東長榮百合國小學生多是排灣族與魯凱族原住民，學校以「學校即部落」理念，在校內打造一座座戶外傳統建築。這次學校獲得教育部補助，在校園後山建造1座傳統石板屋，10日舉行建造奠基儀式，部落族人及學生依序拿著小石片堆疊奠基。

長榮百合國小是原住民實驗教學校，校長陳世聰從創校開始，就爭取經費在校園內打造多座傳統建築，目前已有傳統工寮、穀倉、獵人寮、織布屋、芋頭寮等建築，成為學生們最佳的文化學習空間。

這次學校再爭取到經費，在校園建立一座傳統石板屋，讓整個學校的文化空間更完整。10日舉行建造奠基儀式，先由牧師帶領禱告並進行傳統祭儀，接著由部落老中青三代依序拿著小石片，由下而上堆疊奠基，代表部落文化與精神的傳承。

陳世聰說，石板屋預計年底蓋好，因應極端氣候，並為了日後節省維護經費等考量，石板屋的內部將加入鋼骨結構，讓房子更加堅固安全，外觀則仍維持傳統樣貌。石板屋也符合建築法規，並取得建照，未來學生除了能在屋內教學，甚至還能住宿，並可提供外客觀光旅遊學習等。

他說，希望孩子藉由參與石板屋建造，了解排灣族及魯凱族的傳統建築手法與工藝，未來也能在所有的傳統建築中學習傳統文化，成為具有原住民靈魂的現代小公民。

(中時 )