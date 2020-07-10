受到新冠肺炎影響，屏東科技大學600多名國際生暑假無法回國，學校國際事務處規畫系列活動，讓留在台灣的國際生體驗台灣之美，10日首先舉辦體育賽事。（潘建志攝）

受到新冠肺炎影響，屏東科技大學600多名國際生暑假無法回國，學校國際事務處因此設計規畫系列「Hunt Taiwan 夯台玩」防疫活動，讓留在台灣過暑假的國際生可以體驗台灣不同樣貌的文化與生態，10日首先舉辦體育賽事。

屏科大國際事務處國際長李柏旻表示，目前還留在屏科大的600多名國際生多是學位生，短期交流學生大部分已回國。目前國際生暑假都未排定回國，除了班機問題，返國及返台都還要隔離，加上台灣防疫佳，學生因此都決定留在台灣。

屏科大因此安排「Hunt Taiwan 夯台玩」活動，分為體育競賽、客庄文化、溯溪挑戰、生態旅遊、地方創生、登山挑戰、閩客文化體驗、海洋挑戰等8大主題，每周安排一個活動，希望讓同學盡興遊玩，體驗台灣之美。

包括鹿港小鎮與苗栗客庄遊、溯溪挑戰、海洋生物與墾丁生態旅遊、傳統產業與地方創生、立槳衝浪海洋挑戰、旗山老街與美濃風情的閩客文化、攻頂合歡山登山挑戰等9場次活動，受到國際生歡迎，一開放報名馬上報名額滿。

10日首先舉辦運動賽事，包括羽毛球、躲避球、大隊接力，來自各國的學生同場競技。屏科大希望可以讓國際生與本地生，在課堂以外有更多時間交流互動，增進對彼此文化與生活的了解。

(中時 )