華航（2610）6月份合併營收為81.07億元，較去年同期減少63.97億元，減幅44.11％，與5月份的100.95億元相較，月減19.96％，主要是航空貨運高峰已過，市場運價下修，不過目前運價與去年同期相比，仍有倍數以上價格。

華航6月客運收入6.46億元，較去年同期減少89.82億元，減幅93.29％，與5月的4.4億元相較，月增46.82％，顯示受新冠肺炎影響，各區航線運能大幅衰退現象有略為好轉；貨運收入69.10億元，較去年同期增加30.96億元，增幅81.17％，主因為各國邊境管制陸續解封、產業復工及鼓勵消費等政策，不過與5月份的91.36億元相較，月減22.26％，5月還有醫療用品急單，6月已明顯減少。

現在傳統空運貨物開始回補庫存，華航表示除配合市場需求，持續爭取高價包機商機，另加強活化客機裝載貨物，並視全球經濟變化機動調節客貨機運能。

6月份航空燃油每桶41.19美元，遠低於去年同期的74.62美元，累計上半年航空燃油均價為45.01美元，去年同期為78.05美元，低油價讓華航減輕不少負擔。

(工商 )