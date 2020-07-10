安森美半導體（ON Semiconductor，美國納斯達克上市代號：ON）發佈2019年度企業社會責任（CSR）報告。該報告重點介紹公司在推動道德、可永續發展和負責任方面實現目標的關鍵措施，進而對周圍社區產生積極的影響和作用。這些關鍵措施是公司文化和核心價值觀的結果，自20多年前公開募股以來始終不渝：互敬互重、誠信正直和積極進取。

安森美半導體道德與企業社會責任副總裁張慧貞表示：「2019年，公司在CSR和道德規範方面取得了許多成就里程碑，同時仍是高能效半導體的領袖，幫助使世界更綠色、更安全和互聯。由於可永續發展的投資成果使我們提高競爭地位，並在公司與我們營運所在的當地社區之間建立相互信任和尊重的關係。」

安森美半導體總裁兼首席執行官傑克信（Keith Jackson）表示：「我們為屢獲殊榮的CSR和道德倡議以及員工為提升全球社區而採取的日常行動，為未來領袖打造更美好的世界而感到自豪。我們不斷發展，致力於支援公司的道德框架，經營一家負責任的公司，並不斷推進我們在CSR和道德領域的地位。」

安森美半導體高度重視道德、可永續發展責任，並以社區為中心，計劃不斷發展CSR工作。 公司已看到工作成果，成為CSR的一個領袖，連續五年獲Ethisphere選為「世界最道德企業」，並在2017年、2018年和2019年入選《巴倫週刊》最可永續發展的100家公司。 此外，公司今年還獲《新聞週刊》（Newsweek）選為美國最有責任感企業，同時也提高了在《財富》增長最快的公司名單中的排名。

(工商 )