台股本周各類股漲跌互見，以半導體類指數上漲4.81％最強勢，塑膠類指數下跌2.98％最弱勢。康和投顧預期下周指數將在11,800～12,300點區間震盪，下周看好六題材類股，包含：IC設計股、半導體設備材料股、PCB股、網通股、板卡股、汽車零件股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國6月經濟數據公佈持續優於市場預期，其中具關鍵之非農新增就業人數大增至480萬人，遠優於預期，ISM製造業指數也回升至50榮枯線以上，經濟反彈力道持續優於原先預期。

2.半導體協會（SIA）公布5月全球半導體銷售金額達到350億美元，較去年同期成長5.6％，來自5G及雲端晶片、資料中心等需求持續熱絡，業績受疫情影響非常有限，也反映於近期全球半導體相關大廠股價表現強勁。

3.美國副總統彭斯幕僚長指出，白宮預計於8月第一周國會休會之前通過新一輪經濟刺激法案，整體規模高達1兆美元為上限，新一輪振興計畫將包含薪資稅減免、企業稅優惠及發放復工獎金等，政府加速推出相關積極之振興措施，將持續推升本波資金行情持續走揚。

(工商 )