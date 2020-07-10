新冠肺炎疫情雖然較為趨緩，但仍不能大意，有消息指出，中國大陸海關在來自厄瓜多的冷凍白蝦包裝上，檢測到新冠肺炎病毒，專家對此表示，雖檢驗出病毒但不代表有傳染力。

根據中國大陸媒體報導，中國海關總署進出口食品安全局長畢克新今（10日）表示，因為要避免新冠病毒疫情透過冷凍食品傳入，因此海關開始對冷凍食品展開檢測。

到昨（9）日晚間12點為止，一共抽樣近23萬個樣本，其中包含內外包裝樣本147,568個、產品樣本43,964個和環境樣本36,402個，最後發現有3包冷凍白蝦之外包裝呈現陽性反應。

這3包冷凍白蝦皆是從厄瓜多進口而來，分別為3家不同公司生產，經過檢驗後發現，僅有在外包裝發現新冠病毒蹤跡，內包裝及冷凍白蝦皆為陰性反應，專家表示，本次檢驗結果不代表冷凍白蝦有傳染性，但反映出該企業對食安管理之不足，因此決定暫停進口這3家企業產品進口。

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(中時電子報)