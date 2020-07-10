小S二女兒許韶恩在IG寫了一段感性的話，她居然將其轉發，媽媽炫女舉動讓粉絲全笑翻。(圖/ 摘自許韶恩IG)

女星小S徐熙娣和許雅鈞結婚多年，生了3個寶貝女兒，不久前許曦文跟隨媽媽腳步進入演藝圈掀起討論話題；小S二女兒許韶恩在IG寫了一段感性的話，她居然將其轉發，媽媽炫女舉動讓粉絲全笑翻。

許韶恩今（10）日下午在IG上傳一張英文考題的照片，內容卻寫了一段頗具詩意的話，「你走進了歷史，我逃出了限時，你凝視著空，我凝視著海，看著你的雙眼，我安穩的入睡，可惜的是…一切都只是回憶」；而姊姊許曦文也馬上留言稱讚，「Lily好厲害Lily好有才華Lily好欠揍」，其他人一看直說「親姊姊無誤」。

但最有趣的是，小S透過IG才知二女兒那麼有文學氣質，馬上轉發到臉書炫耀，「原來我的二女兒是文青」，還特地介紹許韶恩的IG跟貼上連結；不過，大票粉絲看完笑翻，紛紛表示「被媽媽看到已經很害羞了還被媽媽分享」、「是被康永叔叔影響的嗎」、「女兒一定超不爽」。

(中時電子報)