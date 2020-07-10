立法院今通過第13屆考試院人事同意權，總統府發言人張惇涵表示，總統府感謝立法委員們的支持，期盼九月即將上任的考試院新團隊，能夠依照憲法賦予的責任，超然中立落實公務員考試、銓敘、保障、訓練等任務。

張惇涵也強調，同時，亦能夠提出完善改革方案，轉型為稱職的國家人力資源部門，培育現代政府所需的治理人才。

(中時 )