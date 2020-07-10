考試院人事通過 總統府：感謝立委支持 19:162020/07/10 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 考試院人事通過 府：感謝立委支持。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院今通過第13屆考試院人事同意權，總統府發言人張惇涵表示，總統府感謝立法委員們的支持，期盼九月即將上任的考試院新團隊，能夠依照憲法賦予的責任，超然中立落實公務員考試、銓敘、保障、訓練等任務。 張惇涵也強調，同時，亦能夠提出完善改革方案，轉型為稱職的國家人力資源部門，培育現代政府所需的治理人才。 (中時 ) #考試院 #考試委員 #銓敘 #總統府 #人力資源部 也許您會感興趣 政治熱門新聞 高雄「天坑」回來了？這一幕讓上千人驚呆！市府認了... - 政治 罷韓後 謝龍介爆高雄運將驚吐這一句 - 政治 「罷免王浩宇」首日募款金額出爐！陳學聖驚喊8字 - 新聞 補選搶票！他大洩天機：李眉蓁悄悄在做這事 - 政治 「三倍券」使用爆隱憂 基隆崁仔頂貼公告喊拒收！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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