為響應中央流行疫情指揮中心推動的「防疫新生活」運動，在保持社交距離、落實個人衛生防護下，新北市中和區公所於暑假期間規畫「星光電影系列活動」今年如期舉辦，將於7月11日、7月25日、8月1日及8月15日等4個周六登場。

分別於中和市民活動中心、前國防管理學院中正堂、秀山國小及中和國中巡迴播出超夯電影《玩具總動員4》、《獅子王》、《阿拉丁》及《冰雪奇緣2》，邀請大小朋友一起欣賞年度影片，讓大家落實防疫之餘，也能放鬆享受生活。首場將於本週六隆重開幕，主辦單位將邀請到2位警長現身要與大家一起嗨翻天。

中和區長賴俊達表示，中和的星光電影系列活動今年邁入第22年，每年7、8月都是中和區民最期待的盛會，已經成為中和區暑假期間親子同賞同樂的快樂時光。

今年為了配合中央流行疫情指揮中心調整防疫措施及實名制的控管，將於會場入口處實施量體溫、佩戴口罩、填寫健康聲明書、維持社交距離及場內不飲食等，另外中和區公所還準備防疫宣導小物及大扇子，現場也有政令宣導遊戲攤位、有獎徵答活動，讓大家在健康安全的前提下，開心用大螢幕觀賞強檔電影。

中和區公所邀請大家一起來歡度溫馨又愉快的暑假周末夜晚，爸爸媽媽不僅可以帶著孩子們一起來看電影，也增加親子間的互動關係，讓熱門動畫影片陪孩子們Fun一「夏」。詳細活動內容歡迎至新北市中和區公所網站、新視波臉書粉絲團或中和星光電影系列活動臉書粉絲團查詢。

(中時 )