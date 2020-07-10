隨著一個多月來的暴雨，大陸南方河流水位普遍上漲，並且快速超過警戒水位，來勢兇猛。大陸長江水利委員會水文局10日下午對江西鄱陽湖、鄱陽湖區發布洪水紅色預警，預計未來幾日長江中下游南京段、鄱陽湖區、洞庭湖區水位持續上漲。

據《人民日報》報導，長江水利委員會水文局2020年7月10日13時升級發佈鄱陽湖湖口附近江段、鄱陽湖湖區洪水紅色預警，繼續發佈長江中下游幹流城陵磯至漢口江段、大通以下江段、洞庭湖湖區、水陽江洪水橙色預警。

長江中下游已多處出現洪水險情，長江南京高淳段已超出警戒2.5公尺，防汛部門已啟動應急I級響應。（圖／新華社）

景德鎮暴雨 紅色預警 洪水實錄 部分地區再遭二次災害 2020.07.09

按大陸官方發布的水情預警信號分級制，位嚴重程度標註顏色，由低到高依次為藍色、黃色、橙色、紅色，級別越高表明災害越嚴重。

報導說，受持續強降雨影響，長江中下游幹流監利以下江段、洞庭湖七里山站、鄱陽湖湖口站水位持續上漲，且均已超過警戒水位。預計長江中下游幹流城陵磯至南京江段、洞庭湖湖區、鄱陽湖湖區水位未來幾天仍有0.5米至1.0米左右的漲幅，鄱陽湖湖口附近江段將漲至保證水位附近。

據長江水文網指出，7月10日13時，漢口水位達28.03米，超過警戒水位0.73米。江水已漫至觀景台階，不少市民對廣播中的不要戲水置若罔聞，仍帶著孩子在江邊玩水。目前，漢口沿江各閘口和碼頭相繼被封堵。

江蘇省水利廳也發佈長江江蘇段、太湖、秦淮河、石臼湖洪水黃色預警。其中南京高潮位達9.62米，超警戒水位近1米。南京鳳凰東街秦淮河岸邊的親水步道已被淹沒，南京石頭城公園親水步道淹到了路燈。當局並呼籲民眾汛期千萬別在江河湖邊戲水！

(中時電子報)