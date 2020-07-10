今立法院舉行國家通訊委員會（NCC）委員人事同意權投票，國民黨團立委在選票上塗寫文字，並將選票攜帶出議場。民進黨發言人顏若芳今表示，踐踏國會議員的尊嚴。

她說，國民黨繼上回趁假日闖入霸佔議場，毀壞議場公物的無理杯葛後，今天再次不依循國會議程，擅自將投票單帶出投票所的行為，不但踐踏國會議員的尊嚴，更證明國民黨立委近日來的行動，凸顯了未來國民黨團問政風格越來越歪的趨勢，令人遺憾。

顏若芳表示，作為一個民主國家負責任的政黨，無論執政或者在野，都應該在國會殿堂上，好好向人民說明支持或者反對的理由，這種亂塗鴉的行徑，顯然只是作秀成分居多。

顏若芳指出，今天國民黨的立委們，在NCC人事同意權的選票上塗寫文字，並帶出投票場所的行為，因沒有像是總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法及公民投票法等相關法令規範，不會像一般民眾受到任何法律的刑事懲罰。

她表示，但這樣脫序的行為，不僅無法說服人民他們的問政內容，也再次向國人印證，國民黨一連串的改革檢討，不但沒有往提昇民主的方向前進，反而是往反民主、極端的一端倒退。

(中時 )