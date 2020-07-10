二極體廠虹揚-KY（6573）公告6月營收1.36億元，月增11.91％，較去年同期減少約0.13億元、年減8.95％。虹揚-KY表示，全球貿易市場目前仍飽受疫情影響，加上中印邊境之間的武力衝突，致使不同國家間的貿易物流等進出口業務與電子元件訂單呈現不穩定狀態。儘管如此，虹揚-KY仍在六月創下今年的單月營收新高，單月營收1.36億元。

虹揚-KY發言人程御峰表示：「今年確實是相當辛苦的一年，疫情與各國局勢間的狀況常常牽一髮動全身，虹揚-KY在訂單能見度與實際需求較往年來看都比較低迷。之前公司內部就曾評估到這個狀況，所幸6月份大陸內需市場在太陽能部份有所回升，太陽能元件單月營收月增超過60％，稍稍彌補了其他領域的不穩定狀態，也讓虹揚-KY在6月創下今年單月營收新高，Q2的營收累計也如之前所預期的超過Q1的表現。」

疫情的嚴峻影響仍在，程御峰也表示：「雖然營收表現有逐漸回溫，不過仍不可掉以輕心，展望下半年，疫情因素尚未解除，許多國際間的訂單需求與貿易往來也還未完全恢復正常，虹揚-KY仍會審慎以對，希望在下半年能繳出更好的成績。」

(工商 )