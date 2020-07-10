富邦金控10日公告6月自結稅前淨利69.40億元，各主要子公司核心業務維持穩健，富邦金表示，6月份認列一次性未分配盈餘稅款26.21億元，6月自結稅後淨利30.35億元，累計今年前6月稅後淨利373.83億元，仍較去年同期成長35％，每股盈餘（EPS）為3.37元。

富邦人壽2020年6月稅後淨利為27.20億元，較去年同期成長77％，累計前6月稅後淨利232.90億元，較去年同期成長114％，富邦金表示，主要受惠於投資收入成長帶動。今年前6月初年度保費收入（First Year Premium）達614億元，總保費收入（Total Premium）為2,808億元。

另台北富邦銀行6月稅後淨利19.12億元，較去年同期成長19％，核心收益包括淨利息收益與手續費收入維持穩定。累計前6月稅後淨利98.52億元。北富銀2020年6月底逾放比率為0.19％，備抵呆帳覆蓋率為693％。

富邦產險6月稅後淨利3.39億元，較去年同期成長68％。富邦金表示，富邦產累計前6月稅後淨利25.88億元，較去年同期成長22％。承保業務及投資績效皆維持良好，累計前6月簽單保費收入較去年同期成長8％，連續38年蟬聯產險市場龍頭地位。

而富邦證券6月稅後淨利5.72億元，更較去年同期大幅成長157％，富邦金表示，富邦證獲利成長主要受惠於經紀業務及資本利得成長帶動。累計前6月稅後淨利為15.67億元，較去年同期成長29％。富邦華一年前6月獲利表現優異，稅後淨利達新台幣12.85億元，較去年同期成長80％，主要受惠於淨利息收入與投資收益帶動。

(工商 )