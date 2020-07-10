金門傳出全台首例「牛結節疹」疫情，縣畜試所種牛牧場今（10）日緊急預防性撲殺23頭，嚴防進一步擴散。

縣畜試所種牛牧場是在6日發現有牛隻皮膚出現結節，病灶因化膿、潰瘍、壞死而變得堅硬、疑似牛結節疹病徵。（縣府提供）

縣畜試所種牛牧場是在6日發現有牛隻皮膚出現結節，病灶因化膿、潰瘍、壞死而變得堅硬、疑似牛結節疹病徵。（縣府提供）

縣防疫所接獲通報，第一時間要求隔離管制及進行全場、周邊環境消毒。（縣府提供）

縣防疫所接獲通報，第一時間要求隔離管制及進行全場、周邊環境消毒。（縣府提供）

縣府說明疫情發生和處理情形，強調將持續調查全縣牛隻現況。（李金生攝）

金門傳出全台首例「牛結節疹」疫情，縣畜試所種牛牧場今（10）日緊急預防性撲殺23頭，嚴防進一步擴散。當地民眾感嘆「歹年冬」天災人禍不斷，連飼養的牲畜也跟著遭殃。

金門在1999年爆發全台首見牛隻口蹄疫疫情，當年全島撲殺5場189頭大、小牛隻，讓許多鄉親難過不已，縣府還曾在護國寺舉辦大型法會超薦亡靈。2015年金門再發生牛隻A型口蹄疫疫情，又預防性撲殺280餘頭，導致生鮮牛肉等產品暫停輸台，對養牛產業帶來大衝擊。

目前金門養牛場共564戶，在養6282頭，飼養農戶和相關業者關切進一步發展，希望情況盡快穩住，以免加大原有產業衝擊。縣府也建議中央一旦有可靠疫苗，趕緊優先提供地區使用。

縣畜試所種牛牧場是在6日發現有牛隻皮膚出現結節，病灶因化膿、潰瘍、壞死而變得堅硬、疑似牛結節疹病徵。縣防疫所接獲通報，第一時間要求隔離管制及進行全場、周邊環境消毒，同時通報農委會防檢局。

因牛結節疹屬甲類動物傳染病，農委會家畜衛生試驗所專家9日跨海採樣送驗。縣防疫所也在今天完成23頭發病牛隻預防性撲殺工作，另對畜試所周邊半徑3公里內47場養牛場臨床檢查，但未發現可疑案例，將持續調查全縣牛隻現況。

縣府說明，依據世界動物衛生組織（OIE）紀錄，非人畜共通傳染病的牛結節疹，死亡率在1％至3％之間，原為侷限於非洲大陸的牛隻地方流行性疾病，自2012年開始快速散佈至中東、東南歐、俄羅斯及哈薩克，至2019年下半年於中國大陸新疆開始流行。

文獻顯示，牛結節疹好發於雨季過後、夏季適合蚊蠅繁殖溼熱季節，與周遭環境有密切關係，病毒存於皮膚病灶、唾液、呼吸道分泌物、乳汁及精液，病牛皮膚結節、血液、食糜、唾液，或被污染的水。蚊子、蒼蠅及壁蝨等節肢動物則為主要傳播媒介。縣府表示，此次疫情不排除從大陸鄰近的江西、福建地區傳過來的可能性。

縣府呼籲飼養戶做好環境清潔消毒，避免蚊蠅孳生，並加裝吸入式捕蚊燈，下午3時至次日上午10時開啟，以減少傳染媒介，並落實門禁管制、人車進出和畜牧場消毒防疫，遇有疑似病例應立即通報縣防疫所即時處理。

針對農委會暫停金門縣牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉輸往台灣及其他離島，並依程序向世界動物衛生組織（OIE）通報一事。縣府也表示，只要符合現行檢查規則所訂的動物來源場、銷台牧場3個月監測、隔離牛檢測、加熱溫度、時間製程等條件，包括去骨牛肉、牛肉乾、豬肉乾、加熱後內臟及調理包，均仍可銷往台灣。另原供做銷台的生鮮、冷凍、冷藏牛肉之牛隻，後續將展開產銷調節工作。

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(中時 )