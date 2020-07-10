大法官釋憲通姦除罪化，引發各界討論，有徵信業者透露，接過一個印象深刻的案子，委託人是一對姊弟，他們的另一半互相偷吃，也就是姊夫不倫弟媳，他們到摩鐵抓姦，門一打開眾人傻眼，只見弟媳穿著女僕裝，綠光弟當場抓狂。

資深徵信業者林采莉在節目《震震有詞》分享一個案例，一名姊姊先來委託蒐證，之後又帶弟弟來，原來，姊姊老公外遇對象竟是弟弟老婆！綠光姊弟與徵信社人員前往摩鐵抓姦，門一開，只見弟媳竟穿著女僕裝，綠光弟當場抓狂，拿出紅色噴漆朝姦情男女猛噴。最後這起家醜沒有鬧上法院，弟弟和老婆離婚，但姊姊堅決不離。

律師蔡政峯也分享一個不倫案，弟弟和兄嫂同住，但哥哥長年在外工作，嫂嫂竟跟弟弟發生關係，兩人供稱1個月做3次，不倫10個月被法院認定發生30次通姦行為。

蔡政峯說，這是他看過通姦罪判最重的案例，判滿6個月，但最後仍是易科罰金，1天3千元共54萬元。蔡政峯認為，刑法通姦罪即使判刑，多半也是易科罰金，「把錢繳給國家又不會關你，說通姦罪存在的意義在哪？不如回到民事」。

(中時電子報)