彰化台鐵舊宿舍群登入文化景觀，但鐵皮圈圍、藤蔓雜草淹沒

彰化台鐵舊宿舍群登入文化景觀，但鐵皮圈圍、藤蔓雜草淹沒

樹木不當修檢，議員吳韋達邀集會勘。（吳敏菁攝）

彰化台鐵舊宿舍群6年前從怪手下搶救，2017年近2公頃土地登錄文化景觀，日前包商進行例行性樹木修剪，卻是攔腰砍，掀起嘩然，整區藤蔓雜草淹覆更被關心何時才能活化？台鐵和文化局達成初步共識，拆除其中18棟後，將委由文化局進行修復規劃。

「保存老半天，台鐵宿舍群修復遙遙無期，老樹就先砍了

！」民眾陳情，議員吳韋達邀集會勘，傻眼這款「攔腰」修樹法，發生在具文資身分的老樹身上，台鐵局表示，修剪是例行性環境維護，包商誤聽附近民眾建議不當修剪，會深刻檢討並與縣府文化局加強溝通。

吳韋達建議，廠商應具備修剪老樹專業能力，台鐵或文化局也要現場監工。且台鐵宿舍群，緊鄰扇型車庫，潛力人人看好，卻放任荒蕪快變成環境毒瘤了，先不說怎麼吸引文化觀光，至少也得先敦親睦鄰啊！

文化局表示，台鐵宿舍群土地所有和地上管理權都歸台鐵

，完成文化評估後，後續才能啟動，全區66棟含5個防空洞，6棟是歷史建築，已定調拆除其中18棟具危險性、石棉瓦板等違建，清理計畫訂於8月17動工，11月10日前完工。

日前台鐵拜會縣府也達成初步協議，鑑於基地廣大、建築群落龐大，未來修復採分範圍、分階段，待拆除、環境整理告一段落，台鐵將委託文化局爭取經費，進行修繕、活化的規劃。

其中6棟，彰化市公所也完成向台鐵承租、將初步修繕作為文化基地，先行活化試驗。

彰化縣鐵路村文化再生協會理事長李佳龍表示，拆除18棟是共識，希望能整頓空間，偌大基地再利用，不見得要全以商業掛率、觀光優先，更應考慮彰化在地使用的生活機能，可以打造Ｋ書中心、雜貨舖、小公園等，吸引市民來走走逛逛走，這裡也是彰化難得保存的一片市綠肺，老樹也是文化資產得積極保護。

(中時 )