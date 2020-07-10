中日近日在釣魚台列島再起爭議，中國方面另闢蹊徑對日本擴張海洋領域進行遏阻，日前派出海洋調查船在沖之鳥礁附近進行調查，對日方所謂沖之鳥礁「專屬經濟區」不予承認。對此，內閣官房長官菅義偉向中方提出抗議。

據《東網》報導，日本內閣官房長官菅義偉周五（10日）在記者會上表示，中國海洋調查船駛入日本專屬經濟區（EEZ）並在該處海中放有電纜，日方就此向中方提出抗議。

菅義偉表示，日本並無允許中方在東京都沖之鳥礁近海的日本專屬經濟區實施調查。他指，日方已通過外交渠道，向中方提出要求︰「如果（中方）在實施海洋科學調查，應立即停止。」

按照《聯合國海洋法公約》規定，要設定專屬經濟區必須要以自然形成的陸地為根據，而在第121款明確界定，島嶼是在漲潮時露出水面的、自然形成的陸地區域，不應把不能維持人類生活的岩礁列入其中。

據了解，沖之鳥礁最初大部份只有退潮時會露於海面之上，漲潮時僅北礁和東礁露出水面數至十數公分，之後日本政府以水泥塊和消波塊擴建，但其面積仍相當狹小。沖之鳥島目前由面積7.86平方公尺的東礁、面積1.58平方公尺的北礁和人造的南礁組成。

日本方面視沖之鳥島為島嶼，並以此劃定專屬經濟區，但此主張並未獲得聯合國的認可，中國政府在對外發表有關專屬經濟區爭議的意見中均稱之為沖鳥礁。因此對日本方面以沖之鳥礁為依據，主張47萬平方公里的專屬經濟區和約25.5萬平方公里的外大陸架。中方從未予以承認日方所謂的「專屬經濟區」。

(中時電子報)