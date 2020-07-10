台鐵140車次、300型自強號10日晚間6點從彰化火車站發車，才駛出車庫就傳出出軌，包括機車頭與2節車廂傾斜且擋在軌道上，站務人員投入搶救，造成諸多班次大塞車，預計回復時間是晚上23點59分。

這次火車出軌剛好發生在週末前的下班時間，初步調查並無人員傷亡，但是彰化站是山線、海線列車都停靠，形成大塞車狀況，目前影響， 山線138車次北上屏東到七堵延遲60分鐘、海線522次北上新左營到七堵也延遲30 分鐘。

台鐵通知消息(圖/台鐵提供)

至於影響的區間車、波及乘客還待進一步統計，彰化火車站長李兆平指出，出軌列車今晚6點從彰化站發車，預計晚間9點32分抵達基隆七堵，是星期五的加班車，在彰化站南邊調車出軌，影響正西線，彰化至花壇間暫以東正線單線雙向行車，上、下行各列車均有延誤。

針對意外台鐵說明，今(7/10)日晚間臺鐵140次(300型自強號)，18:10於彰化站站內南端進行調車換端駕駛時滑動，造成2節車廂出軌，車上並無旅客，目前緊急搶修處理中，現場以東正線單線雙向通車，上下行各級列車均有延誤，造成旅客不便，臺鐵深致歉意。

(中時電子報)