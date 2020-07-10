台南市美術館即日起在1館推出「AR美術修復體驗展：妖果小學堂，真實與妖界的連結」展覽。(曹婷婷攝)

為了讓孩子認識自己土地的藝術，台南市美術館與財團法人公共電視文化事業基金會、哇哇科技股份有限公司合作，以公共電視與台灣多家動畫公司製作《妖果小學堂》4K超高畫質動畫為藍本，透過AR技術結合修復技藝科普知識，規畫「AR美術修復體驗展：妖果小學堂，真實與妖界的連結」，即日起邀小朋友走進南美館1館，與水果奶奶一起闖關搶救藝術品。

迎接暑假，台南市美術館即日起在1館推出「仁者行藝-許武勇百歲紀念展」及「AR美術修復體驗展：妖果小學堂，真實與妖界的連結」展覽，兩者結合AR科技，前者讓許武勇的畫作動起來，後者則帶領小朋友和虛擬人物一起搶修畫作，透過闖關遊戲讓學童認識美術修復技術。

南美館以「美術科學研究中心」作為發想主題，結合公共電視水果奶奶-妖果小學堂IP授權，規畫4個需要闖關的關卡，分別「為畫作健康檢查」、「剝落的危機」、「遠古畫作的秘密」及「遺失的顏色」。使參觀的小朋友們只要透過下載哇哇科技設計的AR遊戲－「勇闖妖怪世界」，瞬間進入奇幻的妖果世界，與水果奶奶身歷其境，展開前所未有的科技修復冒險之旅。

每個妖果小妖們皆具有不同妖力，參觀者藉由選擇不同的角色及修復工具作為同伴及寶物，在遊戲過程中獲得正確的美術修復知識，加深妖果小學堂的相關角色及其內容之印象，並認識美術修復的技藝，讓美學能量得以於孩子心中萌芽茁壯，培育孩子的美感品味。

為了能將藝術資源擴及至台南市各區域，給予學生提升藝術教育及美感涵養機會，南美館與台南市政府教育局合作推出「偏鄉好美力－藝遊南美館」，理念獲得大億企業集團吳俊郎董事長支持與贊助，作為推廣藝術平權之用。

南美館館長潘(示番)表示，大億企業集團是南美館開館以來忠實合作夥伴，館內歷來推動舉辦的國際交流活動、藝術推廣計畫等，大億企業集團皆參與其中，不僅持續為大眾拓展更多親近藝術的機會，也與南美館建立起雙方成為藝文活動推動的夥伴關係。也感謝台南市教育局協助推動偏鄉藝術紮根，讓更多偏鄉學童能有機會親近藝術、感受藝術。

「偏鄉好美力－藝遊南美館」計畫共安排15梯次，預計共可提供600位偏鄉師生蒞館參訪，活動內容包含當期特展或建築導覽、與公視合作推出之「妖果小學堂」展覽體驗活動等，讓小朋友能透過多元互動的方式參與藝術創作體驗、科學修復小知識等，激發其對藝術與作品修復的興趣與好奇心。

7月10日開展首日，適逢南美館與臺南市教育局合作的「偏鄉好美力－藝遊南美館」活動學童參訪，逾40名學甲國小與鄰近南美館的忠義國小學生，搶先在一開展便進場體驗AR闖關遊戲，公共電視董事長陳郁秀特地南下參與開幕。

(中時 )