《男人與他的海》記錄水下鯨豚攝影師金磊的精采人生。（台北電影節提供）

入圍台北電影獎14項的大贏家《下半場》，在11日頒獎前搶先奪下非正式競賽獎的觀眾票選獎，先為電影開紅盤。導演張榮吉則搞笑表示入圍酒會很像尾牙，沒想到上映後還能獲得觀眾大力支持；監製陳寶旭：「上半場失去的，下半場贏回來！雖然我們去年上映過，在台北電影節只放一場，但仍感謝影迷的支持，在北影的放映很溫暖，也希望觀眾仍會支持持續上映的電影。」

媒體推薦獎則由導演黃嘉俊《男人與他的海》獲得，該片創下台灣紀錄片群募新高，募集1184萬元，評審認為該片豐富完整記錄海面上和海面下，2個追逐海洋夢想的男人之生命故事，藉此讓海洋文化、生態環保及人文關懷等議題被觀眾充分省思，也讓身處海島台灣人重新認識近在咫尺的海洋。

當天另外揭曉會外賽「台灣電影行銷獎」，其中最佳電影行銷獎由電影《返校》獲得，負責行銷發行的公司美商華納兄弟（遠東）股份有限公司台灣分公司及牽猴子整合行銷股份有限公司上台領獎，牽猴子整合行銷副總陳怡樺表示：「行銷不是1個人、10個人的，是所有團隊的功勞，感謝每個劇組給我們參與的機會。」

曾提名金曲獎最佳專輯裝幀設計獎的陳世川，他耕耘海報設計多年，這次憑《江湖無難事》獲得最佳海報獎，他表示：「沒想到一來10分鐘就拿獎了，我不曉得原來做電影海報還會有獎項，謝謝台北電影節的肯定和工作人員及行銷團隊的幫忙！」最佳預告片獎則由最佳預告片由《大餓》湯宜菲獲得：「我從剪戲開始就對這支預告很有興趣，謝謝這一路上所有遇到的人。」

(中時 )