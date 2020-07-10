王品集團（2727）公佈6月自結營收，台灣事業群繳出8.3億元亮眼成績，創下七年來的6月同月新高，營收增長2.01％。王品台灣今年門店數相較去年同期少了15家，還能創下營收新高，顯示王品台灣事業群營運走上正軌，並展現爆發力。

響應政府振興三倍券政策，王品提前在6/8起祭出期間限定「滿千送千」活動，同時受惠於疫情解封後的第一個4天長假，在端午連假期間，許多民眾渴望「報復性消費」，希望跟家人、親友聚餐，帶動營收增長。大陸事業群營收3.9億元，兩岸合併營收12.2億元。

王品台灣事業群在5月、6月連續創下營收新高，集團董事長陳正輝表示，主要歸功台灣防疫成功、提前解封，且王品集團累積27年的品牌力，受到消費者信賴，即使在疫情最嚴峻時刻，王品主打「安心專案」，並透過一波波行銷策略，持續喚起顧客對王品的信賴、信心與信念。在6月行政院宣布「三倍券」、6/7宣布全台解封後，王品集團立刻推出「王品送現金、加碼再振興」活動，累計至今發出的現金兌換券已約45萬張。同時，董事長陳正輝更宣布提撥1,000萬元的紅包，發給門店第一線、總部及萬鮮公司同仁，慰勉同仁的辛勞。

王品送現金「滿千送千」，單筆消費滿1,000元（含以上）送兩張500元「王品現金兌換券」，活動將在7/14結束。第二階段自7/15、也就是政府開始使用「三倍券」當日起，只要消費者在王品集團門店用餐發票金額滿1,500元，並出示一張「王品現金兌換券」，當場就送500元現金紅包。王品集團預估，適逢7/15起大學、高中以下全面放暑假，以及父親節、七夕情人節聚餐商機，加以政府振興三倍券正式上路，王品旗下各品牌門店也將湧入兌換潮，旺季效應可期。

大陸6月則再傳新冠肺炎本土病例，所幸目前僅侷限部分地區，在政策鼓勵消費、商場大力促銷的誘因下，整體餐飲恢復率已達八成，而王品大陸事業群排除日料品牌、北京地區，整體恢復率超過八成五，仍高於行業水平。王品大陸事業群仍對未來營運狀況，保持審慎樂觀、向上漸好的看法。除因消費者經過疫情洗禮後，消費行為和觀念有了轉變，講求「安心」、「經典」、「品質」更能獲得消費者信任；並觀察在店內用餐人潮逐漸回流之際，外帶外送業務量仍不斷增長，且吸引到更多年輕客群。

有別於大多數餐飲企業在疫情中採取保守態度，王品大陸推出的新品牌粵菜小館「鵲玥」已展至4家店，目前亦有新品牌持續規劃中，加以「鵝夫人」品牌順利重整下，將有助大陸業績提升。

(工商 )