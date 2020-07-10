興櫃餐飲公司乾杯（1269）6月營收2.33億元，月減4.86％、年減11.80％，上半年累計營收11.88億元、年減23.38％，惟仍創同期第3高。展望後市，疫情解封後餐飲市場報復性消費湧現，加上振興券點火加溫，乾杯集團推出「滿2千贈1千」加碼優惠搶市吸客，法人樂觀預期下半年成長空間大。

5月較6月假日較多，墊高比較基期使乾杯6月營收月減。受到疫情衝擊，加上人民幣兌新台幣匯損影響，使乾杯上半年自結合併營收11.88億元，雖較去年同期衰退，仍創同期第3高。若將去年下半年出售的乾杯速食營業額自去年營收中剝離，則可看出乾杯實力穩健。

乾杯集團下半年重新開啟台灣市場展店計畫，預計再展麻辣品牌1至2家，將以不同的型態呈現，海外由於疫情變動較大，展店計畫持續暫緩，集團今年目標總店數44家；除了餐飲市場，乾杯集團也將跨足電商零售，於第3季推出自有電商平台，將為集團擴大銷售，再添營運新動能。

6月報復性消費人潮持續回籠，燒肉事業不僅店舖來客穩定，外送便當依然表現亮眼，單月銷售超過一萬份的佳績；鍋物事業「黑毛屋本家」推出夏季頂級鍋物「北海道海膽和牛鍋」搶客，開賣一個月銷售突破1,500鍋、創下22％點購率的表現，成功帶動客單價。此外，外販B2B事業隨著餐飲市場回溫，相較於5月成長突破40％，同步拉抬業績表現。

乾杯海外事業，雖北京店舖受到疫情影響使單店營收小幅下降，但在店舖數與去年同期維持不變下，營收呈現微幅成長，顯示中國大陸經濟動能復甦，目前中國大陸有乾杯、老乾杯品牌進駐，共12間店。

迎接7月政府振興券上路，乾杯集團整合旗下六大品牌，推出「滿2千贈1千」加碼活動吸客，凡於7月15日至8月31日，持紙本振興券消費每滿2,000元可獲得5張面額200元的「乾杯現金抵用券」，包括乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、麻辣45，全台31間分店均可適用。此外，「乾杯燒肉居酒屋」本店、敦南店、中山店3間店舖於起擴大營業時段，於7月起新增中午時段營業（11:30-15:00），以及黑毛屋推出香辣的特色鍋物「擔擔鍋」吸客，透過多方策略有望帶動營收成長，補強上半年業績缺口。

(工商 )