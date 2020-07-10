台北市大巨蛋停工了5年，北市府預計下週發建照允許遠雄復工。柯文哲今天接受《中時電子報》專訪又再次提起大巨蛋採下沉式蛋體設計一事，指前總統馬英九、前台北市長郝龍斌都是「黨國好學生」，大巨蛋蓋在國父紀念館旁邊被限高，因此足球場必須向下挖10.5公尺，「這實在很stupid（愚笨）」，不只要花好幾10億元挖土，逃生也成為一大問題。

大巨蛋即將復工，柯文哲揭露目前最大問題仍是地下室逃生。

大巨蛋最快下週復工，不過逃生空間不足、疏散人潮動線等安全問題，仍然飽受外界質疑。柯文哲坦言，大巨蛋在先天上就有很多問題，第一個是位子就被擺在交通很繁華的地方，這很頭痛；第二點大巨蛋最大致命傷是，「足球場在地底下10.5公尺，若在足球場辦活動，逃生就會是一大問題」。

對於足球場逃生，北市府目前已有解套方案。柯文哲說，「我們去拜託文化部，國父紀念館廣場要配合」。大巨蛋與國父紀念館之間，忠孝東路底下有一條80公尺寬通道，將來國父紀念館廣場若打開，足球場才有辦法從地底下疏散人潮。但柯文哲也忍不住抱怨說，「但這也被民進黨卡很久」。

而大巨蛋足球場當年因為《國父紀念館周圍地區都市計畫》裡規定，周邊建築物高度不得超過60公尺規定，因而足球場被設計在地底下10.5公尺，現在逃生也成為一大問題。對此，柯文哲頻搖頭說，「馬郝都是黨國時代好學生、乖寶寶」，就因為國父紀念館在旁邊，所以大巨蛋高度必須有所限制，「要是我就不會甩他（這些規定）」。

而外界質疑大巨蛋偷跑，明明處在停工狀態，但外殼卻逐漸成形？柯文哲說，大巨蛋是被法院判定停工，但後面法院有判決，遠雄可針對大巨蛋載重、水浮力、鏽蝕、坍塌等問題施工，所以北市府有同意遠雄有14項安全維護工作可以施作，「中間遠雄偷做還被我們拆掉，所以現在大巨蛋外面包著、裡面是空的」。

柯文哲不斷拍胸脯保證會嚴審大巨蛋，嚴審之後的設計究竟與原來的有何不同？柯文哲說，現在的大巨蛋與原來的規劃，還是有些改善。最主要是防火區劃設了動線，重點關鍵是「容留人數下降」，遠雄一開始規劃是13萬多人，現在變成改為59833人，把容留人數下降，將來還是要嚴格管理，確認室內容留人數在6萬以下。

(中時電子報)