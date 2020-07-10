國泰金控10日公布2020年六月份自結獲利，6月單月稅前淨利101.7億元、稅後淨利59.4億元，累計上半年稅前淨利達463億元、稅後淨利達393億元，較去年同期成長15％，累計稅後EPS2.68元。

國泰金控子公司國壽6月稅後淨利65.2億元，上半年稅後淨利263.9億元。國壽指出，6月投資績效良好，淨值持續增加，業務面持續價值導向策略，保單銷售以投資型保單及傳統型分期繳為主，6月FYP金額為180億元、FYPE金額為87億元，FYP及FYPE業界排名皆為第一。

國泰世華銀行獲利也穩健成長。國泰世華銀行6月稅後淨利18.7億元，上半年稅後淨利138.5億元。6月維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質亦維持良好。

另外，國泰產險6月份個體簽單保費21.8億元，穩居市場第二。國泰證券各項業務穩定推展，6月稅後淨利1.5億元。國泰投信各項業務穩定推展，6月稅後淨利5,455萬元。

(工商 )