美時（1795）在戒癮用藥Buprenorphine/Naloxone和新市場拓展發威，自結6月合併營收突破10億大關，以10.52億元，交出年增逾48％佳績，不僅創下今年新高，也是連續第4個月營收呈現強勁的月增/年增成長。

美時表示，6月外銷業務與亞太區域業務皆有重要進展、表現亮眼，不僅重磅產品維持領先成長，新市場的拓展策略亦開始發酵、注入營收貢獻；其中，戒癮用藥Buprenorphine/Naloxone舌下含片客戶在美國市佔的穩定領先持續地強化外銷業務的成長動能。

而在亞太區域市場方面，韓國市場減重產品Qsymia在5月份更進一步地在當地前五大減重產品、包含傳統用藥及新一代處方、取得領先地位，帶動後續營收表現。

此外，美時除了整併東南亞市場的營收貢獻外，6月在大陸市場部分授權品項的進度亦有所斬獲、故有權利金收入之認列，亦為亞太區域市場成長動能再添新血。

營運表現亮麗的美時，第二季合併營收27.02億元，年成長43％、季增約38％。

(工商 )