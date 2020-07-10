隨著前旅美投手王維中確定投入中職選秀，其他受疫情影響而沒球打的小聯盟球員動向也備受關注，尤其曾仁和目前沒有合約在身，被視為可能人選，不過曾仁和今日在臉書發文正式宣告將不會參加中職選秀，雖然在台灣打球感覺很棒，不過自己還有旅外夢。

25歲的曾仁和自2013年就挑戰美職，曾在2017年站上大聯盟，後援登板3局沒被敲任何安打，拿下大聯盟生涯首勝，不過2019年遭到小熊隊釋出，隨後與遊騎兵隊簽下小聯盟合約，不過也被釋出，今年初曾到澳洲職棒短暫出賽後返台，目前仍沒有合約在身。

曾仁和臉書全文：

先前因投球姿勢調整，從去年10月到現在，為了找到最好的投球感覺並固定下來，真的花了很大的工夫，近期的牛棚、Live BP以及模擬比賽都收到不錯效果，希望自己可以越來越好！

這段時間很謝謝大家的關心，不管媒體朋友或自己的親友都在詢問是否參加中職選秀，讓我常常想起之前在春訓時因中職6搶1培訓的時光，有機會被安排到與中職球隊對戰，遇到很多認識的教練以及朋友，真的感受到滿滿的溫暖！當時心裡也覺得：「在台灣打球感覺很棒！」

這段時間思考了許久，自己心裡還是有個目標，希望努力去達成。經過與家人和經紀公司討論過各種方向後，我決定繼續努力加強自己，全力尋求任何可能的旅外機會，大家的鼓勵與關心，都將成為我前進的動力，謝謝！

(中時 )