日前，台北市長柯文哲夫人陳佩琪在臉書上對防疫政策發表意見遭網軍攻擊後，表示將不再對相關議題進行評論。今(10)日陳佩琪又在臉書發布新貼文，對柯文哲表態2024參選總統一事發表想法。

陳佩琪在臉書上指出，幾天前，柯文哲在專訪中表達知道自己的從政之路延續不易。陳佩琪回憶，2013年底，有次他們一起爬象山，柯說想選台北市長，她聽了之後忍不住從象山頂一路笑到象山腳，還惹柯不高興，說她看不起他。對於柯文哲曾表示，「市長任期結束後， 若沒意外，會參選2024的總統選舉」，這次她沒再笑了，想說都當完八年的台北市長了，參選總統也是合理。

看了柯文哲接受專訪時的分析，陳珮琪表示，雖然她非從政之人，但看台灣目前的選舉態勢，她也認同柯P所言，「目前看似成功機會不大」。陳佩琪還指出，印象中曾有媒體人評論說XX黨可以在台灣執政20年， 她聽了這個，就曾跟柯文哲說：「應該不是20年，而是千秋萬世、永續執政吧」，但柯文哲只是苦笑，有有多說什麼。

最近，陳佩琪看到柯文哲辛苦又挨罵，感到十分不捨，但也不知道怎麼安慰他，後來就在臉書寫了一些話給他看，後來柯文哲回家後，大大的讚美她一番，但陳佩琪卻說，「我寫了六年臉書，還是第一次聽到他讚美，不過我一點都高興不起來，還真想對他翻白眼…」。

對於媒體報導她為柯文哲辯護一事，陳佩琪則回應，「說的我好像是什麼正義之師要出征一樣， 呵呵，這不是夫妻之間該有的基本情義嗎？」不過，如果哪天真的被打到受不了了，陳佩琪說，「臉書關一關，就退隱山林囉！」

(中時電子報)