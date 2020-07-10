陽明（2609）6月營收為109.20億元，月增7％，年減30％，因為結航因素，陽明6月營收主要是反應4、5月裝船的貨載，而6月開始市場運價一路上揚，估計公司7、8月營收會明顯改善，另公司所屬THEA聯盟原已取消的航班，因應市場需求，決定恢復部分航班。

萬海（2615）6月營收56.43億元，年減10.09％，由於印度的邊境管制延長至7月底，公司已決定針對艙位需求高的越南與泰國，在本月24日開出新航線。

陽明今年上半年營收為663.92億元，年減12％，公司所屬THEA聯盟因應市場需求變化，決定恢復部分航班，7～8月份來說平均縮艙比例從兩成五降到兩成以下。

展望下半年，依照Alphaliner最新供需成長預測，2020年供給增加2.9％，2020年需求萎縮至-7.6％。隨著歐美陸續解封並帶動市場需求，海運貨量逐漸回升，下半年海運市場有望好轉。但陽明認為Q3～Q4仍有很高之不確定性，因為不知道疫情是否有二次復發之可能，也不確定市場上供給回復的速度。

萬海則指出，印度防疫封鎖再延長至7月底。受到各國防疫措施影響，近洋市場減艙較多的地區不變，仍是菲律賓與印度，其他市場則逐步復甦，萬海決定新開一條台灣地區直航越南/泰國航線（簡稱TVT），由台北、台中出發，直航越南胡志明、與泰國曼谷、蘭佳邦，首航船隻將於7月24日開出，未來台灣到越南航線密度增為每週四班，泰國每周三班的直航網絡。

(工商 )