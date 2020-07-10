施名帥、簡嫚書、連俞涵、姚愛寗與寵物演員黃金獵犬「小小」、傑克羅素梗犬「梅爾」10日宣傳新戲《黑喵知情》，赴寵物展舉辦公益活動。男主角施名帥戲裡擁有超能力，原以為首度扛下男一，沒想到戲裡「狗比人還崇高」，主角全是萌寵擔綱，笑稱自己是被「騙來的」，連俞涵也笑說自己很像餵食員、鏟屎官。

施名帥在《我們與惡的距離》飾演帥氣精神科醫師獲好評，他透露比起《與惡》，《黑喵》更像是本色演出。現實中他養一隻黑貓，認為「不能將寵物當作你的物品，而是家人，要知道牠的需求，不是要牠會坐下或握手」，坦言過去自己習慣睡前關氣窗防蚊，但察覺寵物也需要放風，現在會留隙縫供進出。

簡嫚書私下也養貓，透露會帶2個女兒到工作室跟貓咪玩，也透露寵物很聰明，「小朋友會想抓貓，牠們會躲起來，也會看主人臉色」，至於是否想再生第三胎？簡嫚書透露曾有想過，但目前狀態是最佳平衡「再多一個會瓦解」。連俞涵透露愛看簡嫚書IG小孩照，認為小孩很可愛又療癒，被問到會不會想生？連俞涵笑說「不會，很多時候帶點距離才浪漫」，更自爆怕小孩哭「像我弟妹的小孩，如果哭了就趕快丟回去」。

施名帥和金鐘視后女友朱芷瑩穩交3年多，被問到是否有想婚念頭？施名帥透露沒想過幾歲要結婚，聊到和女友互動，施名帥透露自己不是大男人，認為「女生就是要寵她、愛她」，只要吵架「不管怎樣都是我的錯，打從心裡的道歉」，眾人忍不住誇讚新好男人，而理性派的簡嫚書則難以理解。

施名帥透露養寵物要當作是家人，了解牠的需求。（吳松翰攝）

簡嫚書私下有養貓，讚寵物很聰明會看主人臉色。（吳松翰攝）

連俞涵笑說在戲裡等級比寵物低，自己比較像餵食員或鏟屎官。（吳松翰攝）

姚愛寗喜歡小動物，私下也有養寵物兔。（吳松翰攝）

《黑喵知情》施名帥（左起）、連俞涵、簡嫚書、姚愛寗10日出席寵物展公益活動。（吳松翰攝）

(中時 )