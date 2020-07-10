挖掘出《北城百畫帖》AKRU、《異人茶跡》張季雅等優秀台灣漫畫家與漫畫的《CCC創作集》，今年首度舉辦原創漫畫比賽。「2020原創漫畫暨劇本創作競賽」徵件將於9月1日於官網開放線上投稿，分成頁漫、條漫、漫畫劇本3個組別，總獎金高達新台幣300萬元，是近年來全台漫畫比賽最高總獎金，各組別的金獎得主可獲得30萬元獎金。

文策院高級專員陳宏睿表示，比賽預計每年舉辦，徵件時間會落在七月到九月期間，讓有心投稿的學生也可以利用暑假期間創作，「辦比賽的目的，是要協助漫畫業者開發優秀人才，讓這些人才留在台灣。」為了達到與市場的媒合作用，也邀集東立、長鴻、蓋亞、大辣等出版社協辦，得獎者除了獲得獎金，作品可在《CCC創作集》漫畫平台連載，也有機會與出版社接軌，打入商業出版市場。

文策院表示，本次競賽徵件鎖定短篇原創漫畫內容，只要符合原創、未曾公開發表等條件，無論是個人、團體或公司都可以投稿。「頁漫組」須完成單篇24到48頁漫畫，「條漫組」則要完成單篇120到180格的漫畫分鏡，「漫畫劇本」則須完成50頁以內的完整文字劇本。

文策院表示，將邀請漫畫、出版、遊戲、影視等產業代表組成跨領域的專業評審團。除了各組的金、銀、銅獎和佳作獎之外，也設立跨組別「年度主題獎」、「評審特選獎」和「讀者票選獎」特別獎項。比賽將於10月11日截止收件，11月11日公布入圍作品，12月2日公布得獎作品，並於12月10日舉辦頒獎典禮。

活動詳情，請見「2020原創漫畫暨劇本創作競賽」活動官網：bit.ly/3feMe8f。

(中時 )