日本伴手禮企業紅馬集團（紅馬-KY，2928）公告6月合併營收為3.4億元，月減5％、年減28.65％。然受惠故鄉納稅業務較去年同期大幅成長7成，紅馬上半年合併營收29.8億元，則較去年同期成長13％，創三年來新高。

展望後市，紅馬對下半年營運審慎樂觀，其中伴手禮業務，雖預期短期間內不會有明顯回溫，在疫情逐步受到控制的前提下，為促進日本國內觀光的復甦，日本政府預計於第三季推出「Go To Campaign」補貼計畫，將針對旅遊業與伴手禮等產業提出重點補助，待該計劃正式實施後，紅馬伴手禮業務可望受惠。

在故鄉納稅業務部份，紅馬將持續尋求與其他大型入口網站合作，增加地方自治體的滲透率與故鄉納稅回禮的曝光度，下半年可望再增加合作之入口網站。公司預估在故鄉納稅B2B平台「Furusato 360」的跨平台規模效益持續發酵，今年故鄉納稅業務可望逐季成長。

紅馬今年上半年合併營收較去年同期成長13％，主要由於「Furusato 360」跨平台效益逐步顯現，今年上半年故鄉納稅業務較去年同期大幅成長7成，故鄉納稅總捐款金額達22.1億日圓。該平台目前已與日本第一大電商網站－樂天（Rakuten）、日本主要故鄉納稅入口網站－FURUNAVI等超過10個入口網站共同推廣故鄉納稅的電商平台業務。公司預計下半年可望再增加入口網站合作，藉由多渠道化效益的持續顯現，維持故鄉納稅業務的穩健成長。

紅馬上半年整體伴手禮業務較去年同期減少達4成，主要在於日本政府為防範新冠肺炎疫情擴散，於3月初開始陸續實施出入境限制等相關規定，4月中旬更宣布全國進入「緊急事態」，致日本國內外旅遊及伴手禮業者受到嚴重衝擊，公司為彌補旅行相關伴手禮銷售受疫情影響，加強在日本政府於去年10月起主導的「次世代住宅POINT」網站上販售民生消費用品，今年上半年挹注近9億日圓營收貢獻。

(工商 )