蘋果iPhone SE與筆電出貨順暢，帶動和碩營收持穩在千億元之上，6月營收為1,098.57億元，連續第4個月營收站在千億元之上，由於第二季月月都有千億元之上，帶動第二季營收繳出3277.43億元的亮眼成績單，創下史上最佳第二季，上半年營收為6,062.36億元、比去年同期成長2.15％，則是台灣大型電子代工廠中唯一上半年成長者。市場認為，和碩兩大遊戲主機客戶索尼、微軟，新世代主機均可望在第三季量產，將成為和碩第三季營收動能的重要柴火。

(工商 )