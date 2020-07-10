馬來西亞歌手張和平近日推出新單曲〈放棄之前〉，聊起這首歌創作靈感，來台定居三年的張和平透露，2018年因遭遇種種打擊，一度想放棄音樂夢搬回大馬，「除了經濟問題，也覺得好像看不到未來、沒有一個清楚的藍圖，那是一個很恐怖的感覺」，當時他戶頭一度僅剩幾百元，加上定居大馬的90多歲外婆過逝，重擊他堅持音樂夢信心，愧疚沒有多留點時間陪在照顧他長大的外婆身邊。

張和平出道10年，當年以歌唱比賽亞軍之姿出道，在大馬穩定發展歌唱、主持、DJ等工作，2017年為了擴展音樂版圖、讓更多人聽到他的聲音，張和平毅然放棄大馬電台DJ的優渥收入來台發展，之後創作電視劇《1006的房客》插曲〈逃不過〉。回想初到台灣收入不穩定，他說：「當你看到自己的積蓄一天天減少的時候，坦白說，那種內心的衝擊不好受。」

就在當時他看到一個新聞，一位大馬的父親為了妻兒，即便每天上班路程再危險，仍堅持為所愛的人努力賺錢 ，因此才打消他負面念頭，創作〈放棄之前〉勉勵自己；然而經濟等現實狀況難以避免，所幸當時同樣在台發展的歌手好友車志立（車子）義氣相挺，邀張和平同住三坪大的租屋，張和平說：「因為房間是用木板隔的，每天晚上都會聽到隔壁一個女生在哭的聲音，聽著聽著漸漸變得不像哭的聲音，變成是『在繁衍下一代』的聲音，我們兩個男生只好假裝沒聽到、趕快睡。」

其實張和平的大馬老家自營辦公家具製造及銷售，從小家境不錯，他出道後選擇來台發展，家人不僅全力支持，爸爸更引以為傲，曾在辦公室向同仁們炫耀地說：「我的兒子很勇敢，吉隆坡都沒去過幾次，為了音樂獨自一個人搬去台灣。」事後哥哥在電話裡告訴張和平這件事，他感動得淚流不止，「這是原生家庭給我非常重要的肯定」；即便生活過不下去，靠朋友請吃飯、同住一間房，張和平從沒向家裡要求金援，「來台灣是自己的決定就該自己負責，不要靠家裡『空降』任何資源」。

張和平來台苦熬三年將於今年底推出首張創作專輯。（盧禕祺攝）

張和平來台苦熬三年將於今年底推出首張創作專輯。（盧禕祺攝）

(中時 )