唐美雲（右）剃髮演出法海，是位放不下的往日情愫、發願渡化眾人的高僧，有深刻的內心戲。（鄭任南攝）

唐美雲（左）扮演執著於「渡」的法海，在戲中遇上由小咪（右）飾演，詼諧俏皮如頑童，內心卻帶著佛性的「擺渡人」。（鄭任南攝）

為了盜取仙草拯救許仙，白素貞與追兵展開一場大戰。（鄭任南攝）

在傳統的《白蛇傳》的故事裡，法海是拆散許仙與白素貞的大反派，但由唐美雲剃髮演出的法海，卻是位放不下的往日情愫、發願渡化眾人的高僧。唐美雲歌仔戲團半年來首度站上舞台，將在本週末演出《千年渡．白蛇》，更是疫情解封後第一場大型表演，唐美雲表示，「相隔半年站上舞台，真的非常期待，就像小孩子聽到明天要去遠足一樣開心。」

《千年渡．白蛇》在2019年首演，獲得好評。疫情過後，如今唐美雲再扮法海，忍不住說：「人生是苦！但真的要堅持。」走過沒有演出的半年，唐美雲表示，下半年的演出已陸續恢復，原本四月要上演的年度新戲，也順利延到11月，「我還在，劇團還在！希望藉由演出這齣戲帶給觀眾鼓勵，只要繼續走下去，就還有希望。」

編劇陳健星表示，傳統的《白蛇傳》故事裡，法海是大家最討厭的角色，「但法海在劇中其實是一個新的人物，我也賦予他一個新的動機，雖然表面上看起來還是要破壞他人因緣，卻有更多的內心戲，也更加柔軟，在拆散許仙與白素貞的同時，更充滿了悲憫之心。」

唐美雲表示，改編版的故事讓她明白法海為何如此執著，「傳統版的法海一出現就要捉妖，卻沒人知道為什麼。但人都有動機，雖然法師的動機本來就是普渡眾生，但到底是什麼樣的願力，讓他生生世世執著於此？這樣的發願，是對還是錯？這齣戲會顛覆大家對法海的印象。」

劇中，一段〈紅蓮盜仙草〉的戲碼，揭曉了法海與白蛇的前世糾葛。當年拯救不了青樓女子紅蓮的高僧，從此執著於渡化眾生。經過千年轉世，高僧成為法海，紅蓮成為白蛇。為了渡化白蛇，不讓當年的紅蓮再次為塵世情緣傷心，法海決心拆散白蛇與許仙。

執著於「渡」的法海，在戲中遇上詼諧俏皮如頑童，內心卻帶著佛性的「擺渡人」，為法海指引明燈，莫忘初心。擺渡人由歌仔戲名角小咪飾演，小咪笑說，這個角色看來輕鬆，卻很難演，「外表呈現起來有點三八，但一出場就要逗觀眾笑，不能冷場，演起來有挑戰性。」

唐美雲歌仔戲團《千年渡．白蛇》將於7月11日和7月12日下午在臺灣戲曲中心大表演廳演出。

(中時 )